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Мишустин: успешность борьбы с бедностью в России во многом зависит и от бизнеса

По словам премьера, перед страной "стоит много важных задач"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Успешность борьбы с бедностью в РФ и решение других задач в экономике во многом зависят от бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.

По его словам, перед Россией "стоит много важных задач", в первую очередь - "развитие экономики, сохранение рабочих мест и создание новых, выполнение социальных обязательств и, конечно, борьба с бедностью".

"Успешность такой работы во многом зависит и от бизнеса. Инвестиции в развитие и будущее своей страны - это отличный инструмент приумножения капитала", - сказал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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