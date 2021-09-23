Эксперт: инициативное бюджетирование необходимо внедрить в каждом регионе

ВЕЛИКИЙ НОГВОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Инициативное бюджетирование необходимо внедрять в регионах, для того чтобы жители могли понимать и видеть, от чего зависит благоустройство территории, на которой они живут. Об этом во время совместного круглого стола Минэкономразвития России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках форума "Дни лидеров муниципального управления" сообщил председатель ВАРМСУ Иван Цецерский.

"Инициативное бюджетирование надо внедрять. Когда мы слышим, что на инициативное бюджетирование заложено 2 или 5 млн, мы понимаем, что не до конца главы администраций понимают, что это механизм и возможность людям как налогоплательщикам реально увидеть, что можно получить взамен того, что они платят, увидеть реальное благополучие своей территории. Спектр муниципальный здесь очень большой, и сейчас наша задача - помочь муниципальным управленцам почерпнуть новые компетенции", - сказал Цецерский.

Вопрос развития местного самоуправления стал главным в рамках обсуждения на совместном круглом столе. По словам заместителя министра экономического развития РФ Сергея Галкина, именно регионы сейчас являются драйверами создания и реализации многих межмуниципальных проектов, и важно рассмотреть отношения всех систем: федеральных, региональных и местных, выстроить грамотный обмен информацией и рассмотреть потенциально новые создающиеся инициативы, которые влияют на финансовую состоятельность и обеспеченность регионов и муниципалитетов.

В рамках круглого стола губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал участникам о внедренной в регионе практике распределения налогов от предприятий в бюджеты тех муниципалитетов, на территории которых они ведут свою деятельностью что в Новгородской области применяется практика, когда налоги от предприятий поступают в бюджеты муниципалитетов, в которых ведется их деятельность.

"В 2017 году мы приняли решение о передаче 50% налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципалитета, сегодня они уже передают 70%, потом мы придем к тому, что местные бюджеты будут получать 100% налоговых отчислений. Считаю, это важно, и эту практику стоит перенять другим регионам" - пояснил Никитин.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.