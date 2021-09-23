В Татарстане запустят серийное производство передвижных газонаполнительных станций

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Серийное производство передвижных газонаполнительных компрессорных станций планируют запустить в Татарстане в 2023 году. Проект был одобрен на заседании инвестсовета республики, сообщил журналистам исполнительный директор ООО "РариТЭК-технологии" Рамиль Нурутдинов.

"Мы создаем проект по созданию передвижных газонаполнительных компрессорных станций для того, чтобы можно было перемещаться до потребителя. <...> Мы планируем выйти примерно на восемь единиц в год. Это будет серийное производство. Это может быть и для продажи, и для собственного развития. Не везде есть возможность подключения к газовой трубе, но везде есть желание заправиться", - сказал Нурутдинов.

Инвестиции в проект, по его словам, составят порядка 177 млн рублей. "Инвестиционная фаза у нас два года. В 2023 году [хотели бы] выйти на полную производственную мощность", - сказал Нурутдинов.

Сейчас компания производит такие комплексы в единичных экземплярах. Производство планируют организовать в Набережных Челнах. "Мы планируем увеличить в два раза объем перевозимого газа, что скажется на цене. Один такой комплекс будет стоить порядка 30 млн [рублей]", - сказал Нурутдинов.

По его словам, в России существует спрос на подобную инфраструктуру. "Первопроходцем в этой сфере, безусловно, является группа компаний "Газпром". Но [сейчас] все больше и больше используется газомоторная техника и не всегда этот спрос поддерживается инфраструктурой. <...> Наш проект позволит создать дополнительную заправочную инфраструктуру", - сказал Нурутдинов.

Компании будет оказана поддержка в виде предоставления земельных участков под организацию производства.