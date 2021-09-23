"Газпром нефть" и "Аэрофлот" договорились о создании первого в РФ "зеленого" авиатоплива

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Аэрофлот" подписали соглашение о совместном создании первого в России производства авиационного топлива с минимальным углеродным следом SAF на основе растительного сырья. Его применение позволяет сократить до 80% выбросов парниковых газов, сообщает нефтяная компания.

Партнерство "Газпром нефти" и "Аэрофлота" предусматривает разработку эффективных рецептур авиатоплива. Оно будет адаптировано для различных типов воздушных судов и сертифицировано по российским и международным стандартам авиационной безопасности. Компания ожидает, что в его создании примут участие производители российской и иностранной авиатехники.

"Мы видим, что в нашей стране и во всем мире есть потенциально высокий спрос со стороны авиационной отрасли на "зеленое" топливо - с учетом задачи по снижению углеродной интенсивности воздушных перевозок. Технологические и научные компетенции "Газпром нефти" позволяют компании активно включиться в работу по созданию такого продукта", - отметил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Он добавил, что основной площадкой для исследований станет Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. При этом партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки этого авиатоплива более эффективным.

Генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в свою очередь подчеркнул, что экология в авиации становится одной из самых важных тем, и ее актуальность под влиянием пандемии только возросла.

"Группа "Аэрофлот" всегда уделяла большое внимание вопросам экологической эффективности. Обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить наш карбоновый след за последнее десятилетие на 30%. Подписанное соглашение с "Газпром нефть" в области развития устойчивого топлива - следующий важный шаг в повышении экологической эффективности", - прокомментировал он.