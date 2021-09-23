Власти Кубани предлагают распространить агрострахование на случаи потери качества урожая

КРАСНОДАР, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предлагают внести корректировки в механизм агрострахования, включив в него не только случаи гибели урожая, но и потери его качества, а также рассчитывать страховые премии в зависимости от качества продукции в хозяйствах и разрешить страховать поголовье животных или птиц вне зависимости от их возраста и пола. Об этом заявил в четверг губернатор Вениамин Кондратьев на совещании с участием первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина.

Ранее специалисты заявляли, что мезоциклон, прошедший в Краснодарском крае в августе, может негативно сказаться на урожае риса и винограда. Они прогнозируют потери урожая риса на площади около 2 тыс. га. По предварительным прогнозам, потери по валовому сбору виноградной ягоды составят порядка 15-20%, в денежном выражении это более 600 млн рублей. Кроме того, дожди однозначно скажутся и на качестве винограда. Доля застрахованной посевной площади на Кубани в 2020 году составляла 5,2%.

"Прошедшие в августе сильные дожди серьезно повредили виноградники. Поэтому вопрос агрострахования особенно актуален для отрасли. Чтобы механизм с господдержкой более широко использовали садоводы и виноградари, предлагаем рассмотреть возможность корректировки действующего законодательства. Предусмотреть страхование не только при гибели урожая, но и при потере его качества", - приводит пресс-служба администрации края слова главы региона.

Вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий сельское хозяйство, для повышения эффективности механизма агрострахования предложил предусмотреть расчет страховой премии, исходя из качества продукции в конкретном хозяйстве, а также разрешить страховать аграриям поголовье животных или птиц вне зависимости от их возраста и пола.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, в 2021 году собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.