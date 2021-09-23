Средняя ставка подоходного налога 400 богатейших семей США составила 8,2% в 2010-2018 годы

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Четыреста самых богатых американских семей заплатили среднюю ставку федерального подоходного налога в размере всего 8,2% на $1,8 трлн дохода с 2010 по 2018 год. Об этом сообщил в четверг Белый дом.

"В рамках нашего первичного анализа мы подсчитали, что 400 самых богатых семей заплатили среднюю ставку федерального индивидуального подоходного налога в размере 8,2% на $1,8 трлн дохода за период 2010-2018 годов <...>", - отмечается в письменном заявлении Совета экономических консультантов при президенте США и Административно-бюджетного управления Белого дома.

"Два фактора, которые способствуют такой низкой расчетной налоговой ставке, включают низкие налоговые ставки на прирост капитала и дивиденды, которые облагаются налогом, и способность богатых семей постоянно избегать уплаты налога на прирост инвестиций, который исключается из налогооблагаемого дохода", - пояснили специалисты.

Ранее Белый дом сообщил, что один процент граждан США, в число которых входят богатейшие американцы, ежегодно уклоняется от уплаты налогов на общую сумму в $163 млрд.

План налоговой реформы

Демократы в Конгрессе США работают над разработкой налогового пакета, который позволит реализовать предложенные президентом страны Джо Байденом меры по повышению налога для богатых и корпораций. Полученные средства пойдут на расходы вашингтонской администрации, в частности, в сфере здравоохранения.

Ранее Байден заявил, что намерен повысить налогообложение самых богатых американцев, которые зарабатывают более $400 тыс. в год и увеличили свое состояние во время пандемии. По его словам, 55 крупнейших корпораций страны в прошлом году не заплатили федеральный подоходный налог. Хозяин Белого дома считает необходимым реформировать систему корпоративного налогообложения, чтобы богатые компании "помогали оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет их бизнес". Он также рассказал, что во время пандемии чистый капитал примерно 650 миллиардеров в Америке увеличился более чем на $1 трлн.