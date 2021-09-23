Белоусов призвал бизнес к социальной ответственности, процитировав Горького

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов процитировал советского писателя Максима Горького, предложив бизнесу в ходе совещания у главы правительства Михаила Мишустина определиться, готовы ли крупнейшие предприниматели страны софинансировать вместе с государством социальные программы.

"Второй момент, на который хотел бы обратить внимание. То, о чем сейчас Александр Николаевич (глава РСПП Александр Николаевич Шохин) поднял вопрос. Это вопрос по налогообложению дивидендов. Почти 90 лет назад, в марте 1932 года, Максим Горький написал замечательную известную статью "С кем вы, мастера культуры?". Вот хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке или нет?", - сказал Белоусов в ходе совещания.

Он обратил внимание на то, что бизнес должен нести и социальную ответственность.

"С моей точки зрения, сегодня для бизнеса находиться в национальной повестке - это не только софинансировать социальные программы в регионах, платить налоги (это само собой разумеется), но это в первую очередь - инвестировать", - заявил первый вице-премьер.

По его словам, либо страна за счет инвестиций получит приемлемые темпы роста, и тогда сможет решать социальные проблемы, которые копились десятилетиями еще с 1990-х годов, либо темпы роста экономики будут низкими. В последнем случае, как отметил Белоусов, "неизбежно повышение налоговой нагрузки на бизнес, перераспределение через бюджет".

Как сказал первый вице-премьер, с 2015-2016 годов каждый год у компаний дивиденды выше инвестиций.