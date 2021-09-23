Решетников заявил, что власти согласовали с бизнесом цену отсечения в формуле НДПИ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Новые формулы по НДПИ для горнодобывающей промышленности будут включать цены отсечения на сырье, чтобы учитывать цикличность рынка и не навредить инвестициям. Об этом журналистам сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Если мы действующий подход сделаем при любых условиях, то это может повлиять на планы по инвестициям. Очень важно, что в тех предложениях, которые сейчас ближе к компромиссу, [о которых] договорились, там будут некие цены отсечения зафиксированы, когда мы возвращаемся к действующему уровню налогообложения. Это важный момент, это дает гибкость", - сказал он.

На совещании в четверг власти и бизнес договорились о новых налоговых условиях для горнодобывающего сектора. Ставки НДПИ вырастут, но ретроспективный подход в исчислении налога на прибыль было решено доработать.

Власти заинтересованы в том, чтобы система налогообложения была гибкой. "Иными словами, сейчас хорошая конъюнктура, и мы на нее все ориентируемся, и, действительно, есть рентабельность, есть понимание, что могут и готовы платить вечно. Но такая конъюнктура не вечна, все "коммодитис" развиваются по циклам", - пояснил он.

Ранее Минфин предлагал, в частности, ввести ставку акциза на жидкую сталь на уровне 3% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Ставку НДПИ для железной руды предлагалось установить в размере 5,5% и привязать ее к цене на руду на мировых рынках. Для коксующегося угля ставку налога предлагалось установить на уровне 1,5% и также привязать ее к цене на сырье.

Однако, по словам главы РСПП, на совещании удалось договориться о следующих ставках: НДПИ по руде - 4,8%, акциз по жидкой стали - 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут, добавил он, но формулу не уточнил. В то же время, по данным источников ТАСС, НДПИ на фосфаты вырастет в два раза. Базовая ставка в формуле сохранится на уровне 4% для производителей апатитового концентрата, а рентный коэффициент увеличится вдвое - с 3,5 до 7, а не до 8,75, как планировалось ранее.