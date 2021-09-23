МЭР видит риски роста инфляции в России в 2021 году выше диапазона 5,8-6%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России видит риски роста инфляции по итогам 2021 года выше заложенного в прогноз социально-экономического развития диапазона в 5,8-6%, сообщил журналистам глава МЭР Максим Решетников.

"По поводу инфляции: у нас действительно в прогнозе базовом заложено 5,8%, в консервативном - 6%. Это чуть выше той нижней оценки, которую в основных направлениях денежно-кредитной политики дает Банк России - у них вилка 5,7-6,2%. Мы с коллегами это часто обсуждаем, опираемся, в том числе и на их оценки. В то же время мы видим, конечно, что есть риски, которые делают возможным выход из этого диапазона", - сказал Решетников.

Министр пояснил, что на инфляцию влияют несколько факторов. Так, с августа влияние на инфляцию оказывают социальные выплаты. "Вы знаете, что 200 млрд рублей была августовская выплата, и порядка 500 млрд рублей - сентябрьская. В общей сложности это порядка 15% среднемесячных потребительских расходов. Мы видим, по данным ККТ, что произошел 10-процентный всплеск в расходах, увеличение оборотов на потребительском рынке. Вместе с тем реакция цен в обоих случаях была достаточно сдержанной, но тем не менее влияние определенное оказала", - сказал он.

Внешние рынки

Глава МЭР также отметил, что в сентябре усилилось давление внешнеэкономических факторов, несколько ослабившееся в июле - августе текущего года. Решетников добавил, что министерство рассчитывает, что действующие демпферы на зерно и подсолнечное масло "снимут значительную часть этой нагрузки" и предотвратят ее перенос на внутренний рынок.

"Вместе с тем давление тоже есть, и мы сейчас отдельно смотрим за ситуацией на мировом рынке мяса. Вы знаете, что там идут определенные структурные изменения, мы за этим наблюдаем. Но, что касается зерна, пока демпфер работает. По данным Минсельхоза, внутренняя цена производителей, несмотря на мировой рост, более-менее держалась", - сказал министр.

Кроме того, на ускорение инфляции может повлиять фактор нарушения глобальных цепочек добавленной стоимости, указал глава Минэкономразвития. "Мы видим существенный рост на контейнерные перевозки <…> Есть ощущение, что это не совсем разовый фактор - в среднесрочном периоде нам с этим придется жить. Понятно, что это так или иначе начинает переносится на товарную инфляцию, особенно на товары низкомаржинальные", - пояснил Решетников.

Министр также обратил внимание на ситуацию с урожаем, как способную оказать дополнительное давление на инфляцию. "Минсельхоз говорит о том, что урожай неплохой. Но вопрос сроков поступления этого урожая на рынки достаточно сильно влияет, особенно по плодоовощной продукции, цены на которую выросли существенно выросли за предыдущий сезон и не торопятся возвращаться на свои нормальные уровни", - сказал Решетников. Он отметил, что в Минсельхозе позитивно оценивают ситуацию с поставками урожая на рынки.

"Наконец, мы исходим из того, что ЦБ весь год принимал решения по ужесточению денежно-кредитной политики <…> Мы ожидаем, что это начинает оказывать влияние на спрос. И исходим из того, что Банк России дальше будет своевременно реагировать и предпринимать все меры для того, чтобы удержать инфляцию на целевом уровне", - добавил министр.