Новый завод Татарстана начнет производить 1,5 тыс. лифтов в год

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Новый завод по производству лифтового оборудования появится в Татарстане в 2022 году. Проект был одобрен на заседании инвестиционного совета республики, сообщила журналистам генеральный директор ООО "Регионлифтмаш" Гульшат Загидуллина.

"Мы планируем выпускать пассажирские лифты грузоподъемностью от 400 кг до 2,5 тыс. кг. <...> В целом планируем реализовывать строительным компаниям и через дилерскую сеть региональным операторам, ответственным за проведение капитального ремонта", - сказала Загидуллина.

Планируется, что завод будет запущен в четвертом квартале 2022 года в Зеленодольском районе. Максимальная мощность - 1,5 тыс. лифтов в год. Для выхода на полную проектную мощность потребуется 1-2 года. 70% комплектующих будет производиться на заводе, остальное - закупаться у поставщиков.

По словам Загидуллиной, на российском рынке существует потребность в лифтовом оборудовании. "В России до 2024 года нужно заменить 140 тыс. единиц лифтового оборудования, объем огромный.<...> Думаю, наши татарстанские лифты займут нишу свою и будут востребованы на рынке. Мы ориентированы в целом на рынок Российской Федерации" - сказала Загидуллина.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила журналистам, что прорабатывается вопрос государственного заказа для данного завода. "Для того, чтобы у предприятия была экономически стабильная ситуация на ближайшие годы. Пока они не раскрутятся на рынке, а потом они уже смогут работать. <...> Мы понимаем нашу потребность и по социальному жилью, по строительству тех объектов, которую мы имеем", - сказала Минуллина.