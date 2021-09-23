Нагрузка на отрасль минудобрений за счет роста налогов вырастет на 10 млрд рублей в год

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Дополнительная нагрузка на отрасль минудобрений РФ за счет повышения НДПИ составит 10 млрд руб. в год, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"Достигли компромисса по распределению дополнительной рентной нагрузки в размере 10 млрд руб. в год на отрасль минудобрений", - сказал он. По словам источника, все проекты в отрасли минеральных удобрений имеют длинный инвестиционный цикл, поэтому компании рассчитывают на стабильный налоговый режим в будущем.

На совещании в четверг власти и бизнес договорились о новых налоговых условиях для горнодобывающего сектора. Ставки НДПИ вырастут, но ретроспективный подход в исчислении налога на прибыль было решено доработать.