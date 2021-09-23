Крупнейший в Прибалтике производитель азотных удобрений сокращает производство

ВИЛЬНЮС, 23 сентября. /ТАСС/. Литовский завод азотных удобрений Achema, работающий в городе Йонава и являющийся крупнейшим в стране потребителем природного газа, вынужден из-за подорожания этого сырья сокращать производство и отправлять рабочих в неоплачиваемые отпуска. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщил генеральный директор предприятия Рамунас Миляускас.

"Приходится значительно сокращать производство. Временно остановлены цехи, где занята примерно треть из 1,3 тыс. рабочих завода", - сказал он.

Причиной трудностей стал рост стоимости газа на международных рынках. "Цены в Европе поднялись до красной отметки, выше которой наша деятельность становится убыточной", - отметил гендиректор. Около 80% себестоимости продукции Achema приходится на природный газ.

Литовская Achema является крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений. Предприятие начали строить в 1962 году в центральной части Литвы. Оно было пущено в эксплуатацию в феврале 1965 года как Йонавский завод азотных удобрений им. XXV съезда КПСС.