"Сибкабель" сможет закрыть потребности нефтяников в кабельной продукции после модернизации

ТОМСК, 23 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в Сибири производитель кабельной продукции "Сибкабель" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс") провел в 2021 году модернизацию оборудования стоимостью почти 0,5 млрд рублей, благодаря чему сможет полностью закрыть потребность в номенклатуре кабельной продукции для основных заказчиков - нефтедобывающих компаний РФ и ближнего зарубежья, сообщил журналистам в четверг директор предприятия Алексей Жужин.

"Три единицы оборудования были нами смонтированы в 2021 году. Во-первых, это свинцовый пресс, который позволит расширить нашу номенклатуру, мы будем делать кабель для нефтяников, одно из основных наших направлений деятельности. Это оборудование позволит нам накладывать свинцовую оболочку, что в принципе не делалось раньше на нашем предприятии. Это последний вид кабеля, который нами не изготавливался. С сегодняшнего дня мы можем закрывать полностью все потребности нефтяных компаний, как в России, так и за рубежом", - сказал Жужин.

Он уточнил, что всего на модернизацию было затрачено почти 0,5 млрд рублей. Помимо пресса были приобретены итальянская и немецкая производственные линии кабеля для работы с современными материалами, в частности, для потребностей РЖД. Срок окупаемости нового оборудования составит до трех лет, оно позволит предприятию на 10-12% увеличить объемы производства.

"Сибкабель" - один из крупнейших в РФ производителей кабельной продукции. С августа 2011 года входит "Холдинг Кабельный Альянс". В номенклатуре "Сибкабеля", основанного в 1941 году, порядка 45 тыс. маркоразмеров кабелей, доля российского рынка - более 5%. Выручка от производства продукции в 2020 году составила почти 12 млрд рублей, доход - 644 млн рублей. Основные потребители - предприятия нефтегазового сектора, в частности, "Газпром нефть" и "Роснефть", а также угольные предприятия Кузбасса и РЖД.