Вологодская область получит 4,2 млрд рублей на шесть инфраструктурных проектов

ВОЛОГДА, 23 сентября. /ТАСС/. Шесть инфраструктурных проектов будут реализованы в Вологодской области суммарно на 4,2 млрд рублей на средства льготных кредитов из федерального бюджета под 3% годовых. Правительственная комиссия РФ в четверг утвердила заявку региона на бюджетные кредиты, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

"В перечень вошли шесть проектов. В Вологде планируется возвести здание школы на Преминина на 1 224 места, приобрести автобусы на газомоторном топливе. В Череповце возведем три детских сада, продолжим строительство Шекснинского проспекта и обновление общественного транспорта. Новые проекты [суммарно на 4,2 млрд рублей] - это новые рабочие места, доходы Вологодчины. Но, в первую очередь, это благодарности наших земляков, которые будут быстрее передвигаться в наших крупных городах, водить детей в современные школы, сады", - написал губернатор на своей странице во "ВКонтакте".

Помимо этого, отметил глава региона, правительство области также заявит на конкурс по инфраструктурным кредитам реконструкцию аэропорта в Вологде, строительство и расширение до четырех полос улицы Мира в Череповце. Проекты оцениваются в 5 млрд рублей, решение по ним будет приниматься позднее.

По информации пресс-службы губернатора, реализовать проекты планируется в 2022-2023 годах. Бюджетный кредит будет предоставлен региону на 15 лет. "Мы полностью используем бюджетный лимит, установленный для нашего региона, и подтверждаем готовность реализовать заявленные проекты. Общий объем привлекаемых внебюджетных источников составит 138 млрд рублей, что в 32 раза превысит необходимый уровень. К ожидаемым эффектам относится ввод жилья, который к 2037 году составит 2,7 млн квадратных метров, а площадь новой застройки - 133 тыс. квадратных метров, создание 3 270 новых рабочих мест. На ближайшие 15 лет мы прогнозируем поступление более 12 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что позволит своевременно рассчитаться с бюджетным кредитом", - привела пресс-служба слова губернатора по итогам прошедшего в четверг заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.