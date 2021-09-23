Основателя сети "Теремок" назначили омбудсменом по вопросам крупного бизнеса в Москве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Основатель сети ресторанов русской кухни "Теремок" Михаил Гончаров назначен общественным уполномоченным по вопросам крупного бизнеса в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой.

"Михаил Гончаров стал общественным уполномоченным по вопросам крупного бизнеса", - сказали в пресс-службе.

В институт общественных уполномоченных при бизнес-омбудсмене Москвы теперь входят 52 человека. Их основные задачи - общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Москве, работа по правовому информированию предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и этики, социальной ответственности, работа с обращениями бизнеса.