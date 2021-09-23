"Сбер" запустил в деловом квартале Москва-Сити 3D-рекламу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Сбер" к 180-летию банка запустил первым в России наружную рекламу в формате 3D при использовании CG и персонажей анимации, говорится в сообщении банка. Увидеть рекламу можно в деловом квартале Москва-Сити.

"Сбер" расскажет о продуктах своей экосистемы с помощью 3D-анимации на экране в деловом квартале Москва-Сити. Это первый в России проект наружной рекламы в 3D-формате, созданный при помощи CG и персонажной анимации. На экране будет представлено 11 креативных роликов о продуктах Сбера, приуроченных к 180-летию банка, таких как СберМегаМаркет, Okko, СберЗвук, SberDevices и другие. С ними по очереди взаимодействуют известные всем мультперсонажи - Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов", - отмечается в сообщении.

Для создания проекта "Сбер" пригласил к сотрудничеству российскую студию Sila Sveta - одну из крупнейших компаний мира, специализирующихся на световых, видео- и аудио инсталляциях, уточнили в банке.

"Чтобы понимать, как графика будет выглядеть на экране, дизайнеры студии тестировали материал в разное время суток, при разном освещении и в разную погоду. В итоге после 4 тыс. рабочих часов было создано более семи минут уникальной графики, которая будет представлена зрителям", - рассказали в "Сбере". В день 180-летия Сбербанка, 12 ноября, на экране "в течение всего дня будет представлено уникальное шоу".