Глава МИД Венгрии заявил, что ожидает визита председателя правления "Газпрома" 27 сентября

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Венгрии ожидают прибытия в Будапешт председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера 27 сентября для подписания многолетнего контракта на поставку газа в страну. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Рад сообщить, что в понедельник Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией", - сказал он.