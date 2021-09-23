Венгрия ожидает, что АЭС "Пакш-2" в 2028-2029 годах уже начнет работу

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Венгрия ожидает, что два новых энергоблока на АЭС "Пакш" будут запущены в эксплуатацию уже в 2028-2029 годах. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Вместе с Росатомом мы строим вторую атомную электростанцию в Венгрии, которая должна быть запущена с 2028-2029 гг. в эксплуатацию", - указал Сийярто. Он отметил, что это позволит стране "к 2030 году достичь целей" по сокращению углеродных выбросов, закрепленных в Европейском климатическом законе.