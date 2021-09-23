Опрос: производители электроники испытывают недостаток квалифицированных работников

ТАСС, 23 сентября. Значительная часть мировых производителей электроники испытывает недостаток квалифицированной рабочей силы, что усугубляет трудности компаний, работающих в этой сфере. Об этом сообщила в четверг торговая ассоциация IPC, которая провела опрос среди фирм.

"80% респондентов считают, что проблема поиска квалифицированных работников, вероятно, не станет менее насущной", - говорится в докладе. Отмечается, что компании в связи с дефицитом кадров за свой счет прибегают к повышению квалификации сотрудников (46% опрошенных), увеличению зарплаты (44%) и другим мерам для разрешения ситуации.

Отмечается, что нехватка рабочей силы - дополнительная серьезная проблема для производителей электроники, которые также столкнулись с дефицитом чипов и задержками поставок комплектующих. Более половины респондентов считают, что дефицит микросхем будет наблюдаться по меньшей мере до второго полугодия 2022 года.

"Хотя много внимания уделяется нехватке полупроводников, важно отметить, что производители электроники по всему миру сталкиваются с дополнительными нехватками и перебоями, что сокращает товарные запасы, и платят больше за материалы", - прокомментировал исследование Джон Митчелл - президент IPC, в которую входят, в частности, такие компании, как Foxconn и Intel.

Опрос проводился среди сотен компаний по всему миру из различных звеньев цепочки поставок, 44% респондентов расположены в Северной Америке, 20% - в Азии, 17% - в Европе.

Глобальный дефицит микросхем, который сказывается в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили. Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству чипов, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.