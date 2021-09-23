Регоператору в Коми дали неделю на решение о переходе на более экологичное обращение с ТКО

СЫКТЫВКАР, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Коми дали единственному в регионе "Региональному оператору Севера" неделю для принятия решения о переходе на более экологичную концепцию обращения с твердыми коммунальными отходами. При отказе власти будут решать вопрос по замене регоператора, сообщил в четверг вечером глава Коми Владимир Уйба.

"Мы до конца сентября должны с регоператором принять решение по изменению первоначальной концепции [в сторону более экологичной]. Вчера по моему поручению министр строительства и ЖКХ провел финальное совещание, регоператору дана неделя на ответ, принимает он это или нет. Через неделю мы должны дальше двигаться либо с этим регоператором, либо решать вопрос по его замене. Но новую концепцию по сбору и сортировке отходов должны начать [реализовывать] в конце года", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, которое размещено на официальном интернет-портале региона.

Как отметил руководитель республики, в 2017 году регоператор принял концепцию по захоронению отходов на полигонах, "в каждом муниципалитете создали не по одному полигону". "Это абсолютно неэкологичная концепция, она в дальнейшем потребует от нас огромных денег на утилизацию этих полигонов. Мы потребовали от регоператора изменить концепцию в сторону экологичности и снижения тарифов. Это принято во всех развитых странах, где отходы становятся активом, то есть приносят доход, а не расход. Это значит, что нужно отходы принимать в специальные помещения, в мини-заводы по утилизации, их там сортировать и дальше передавать на переработку - бумагу, пластик, стекло, алюминий. И даже пищевые отходы тоже сегодня перерабатывают и получают корма для животных. Оставшийся хвостик небольшой подлежит деструкции, и по сути весь объем отходов перерабатывается, мы не создаем нашим потомкам огромное количество полигонов", - пояснил глава Коми.