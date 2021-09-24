Продажи iPhone 13 стартуют в России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Продажа новых смартфонов компании Apple - iPhone 13 - начинаются в России в пятницу. Как сообщили ТАСС представители большинства крупных ретейлеров и сотовых операторов, спрос на новые модели в течение первого дня предзаказа, стартовавшего 22 сентября, оказался выше, чем годом ранее у предыдущего поколения телефонов.

По их данным, значительная часть предзаказов приходится на старшие модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Интерес покупателей к младшим моделям - iPhone 13 и iPhone 13 mini - меньше.

Продажи в России

"В течение первого дня спрос на линейку iPhone 13 оказался почти вдвое выше, чем в совокупности на все смартфоны iPhone 12 за все дни, и заметно выше, чем динамика предзаказов 2020 г. к 2019 г.", - сообщили в "М.Видео - Эльдорадо". Там добавили, что около 90% предзаказов пришлось на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, оставшиеся 10% занимают iPhone 13, на четвертом - iPhone 13 mini.

Руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров отметил, что новые модели iPhone традиционно имеют высокий спрос у потребителей. Генеральный директор "Мегафон Ритейл" Владимир Скурихин добавил, что за первые сутки количество предзаказов на новинки почти в 3 раза выше, чем на iPhone 12 в прошлом году, а наибольшей популярностью пользуется модель iPhone 13 Pro Max - на нее приходится около 50% от всех предзаказов. В МТС сообщили, что первая партия iPhone 13 Pro в топовых комплектациях уже почти закончилась. Там уточнили, что по итогам первого дня зафиксирован рост спроса на 30% по сравнению прошлогодними предзаказами на линейку iPhone 12 в первые сутки.

Повышенный интерес к новым моделям iPhone 13 по итогам первого дня предзаказа отметили и в re:Store - наибольшим спросом там пользуются модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В пресс-службе Ozon добавили, что в этом году спрос так же высок, как спрос на линейку iPhone 12 в прошлом году.

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин сообщил ТАСС, что на текущий момент количество предзаказов на новую модель iPhone 13 несколько превысило показатели относительно прошлой модели бренда. "58% покупателей проявили интерес к Apple iPhone 13 Pro Max, 30% выбрали Apple iPhone 13 Pro, еще 10% - Apple iPhone 13 Pro и только 2% - Apple iPhone 13 mini", - отметил он. Догадин уточнил, что ситуация с поставками в этом году значительно лучше, чем в прошлом, "однако дефицит остается". "Мы планируем достаточно быстро завезти новинки в наши офлайновые магазины. Ожидаем, что предзаказ новой модели, как и предстоящий старт продаж, будет успешным", - пояснил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной".

Ретейлеры при запуске каждой модели сообщают о превышении количества предзаказов новой серии над предыдущей. При этом политика Apple запрещает раскрывать ретейлерам количественные показатели продаж айфонов.

Об iPhone 13 и iPhone 13 mini

Новые модели внешне практически повторяют iPhone 12 с той разницей, что они стали толще и представлены в новых цветах. Новый iPhone 13 оснащен OLED-дисплеем собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.

Базовые модели iPhone 13 и iPhone 13 mini оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора. Одним из главных нововведений камеры стал "кинематографический режим", который позволяет снимать видео, как в кино - с динамическим фокусом: он фиксируется на движущемся объекте и размывает фон в реальном времени.

Новые модели работают на пятинанометровом чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.

Аккумулятор также улучшили: теперь зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях. Модуль 5G тоже обновили - он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).

Об iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

В Apple заявили, что обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер.

OLED-экраны имеют частоту обновления до 120 Гц и яркость до 1 000 нит.

Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка (можно снимать объекты на расстоянии до 2 см). Также устройства получили "кинематографический режим" (как и в базовых версиях iPhone 13), который позволяет снимать видео с динамически изменяемым фокусом. Кроме того, смартфоны теперь поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.

Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.

Также iPhone 13 Pro стал первым смартфонов компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ.