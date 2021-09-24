На Сахалине начались работы по проекту строительства мощной ветроэлектростанции

ТАСС, 24 сентября. Восточная горнорудная компания (ВГК) начала работы по проекту строительства на Сахалине самого мощного ветропарка на Дальнем Востоке, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Восточная горнорудная компания приступила к проведению ветромониторинга в Углегорском районе Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Ветроизмерительный комплекс установили на одной из двух потенциальных площадок строительства ветропарка для оценки ветроэнергетических ресурсов. Комплекс представляет собой метеорологическую мачту высотой 99 м со специальными датчиками и вспомогательным оборудованием. Ветромониторинг необходим для выбора типа и параметров генерирующего оборудования и его оптимального размещения. Данные для анализа будут собирать в течение года.

Ветропарк в Углегорском районе входит в состав проекта "Зеленого угольного кластера". Реализация проекта позволит снизить углеродный след на 64 тыс. тонн условного углеродного топлива и сократить выбросы в атмосферу CO2 на 125 тыс. тонн ежегодно. В состав ветропарка войдут 16 турбин общей мощностью 67,2 МВт, он будет построен под потребности ВГК для обеспечения электроснабжения ключевых производственных объектов компании - Солнцевского угольного разреза, угольного морского порта Шахтерск и магистрального угольного конвейера.

Соглашение о строительстве ветропарка было заключено во время Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке правительством Сахалинской области, горнорудной компанией и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Этот инвестпроект станет крупнейшим в сфере ветроэнергетики на территории всего российского Дальнего Востока и войдет в число драйверов развития этой высокотехнологичной отрасли на территории всего округа. Запустить ветропарк планируется до конца 2024 года. Инвестиции в проект составят порядка 8,5 млрд рублей. Предполагается, что Углегорская ветроэлектростанция дополнительно создаст на территории региона десятки высококвалифицированных рабочих мест.

Сегодня в островном регионе электроэнергия вырабатывается в основном за счет сжигания ископаемого топлива. Это оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения. Ранее сообщалось, что власти области поставили перед собой задачу - к 2025 году островной регион должен стать углеродно-нейтральным. Одна из основных мер - увеличение доли электроэнергии, которая вырабатывается за счет возобновляемых источников, например с помощью силы ветра.

О ВГК

Восточная горнорудная компания является ведущим производителем энергетических марок угля с добычей на Сахалине. Она входит в десятку крупнейших компаний угольной промышленности РФ по объемам реализации продукции по итогам допандемийного 2019 года. ВГК работает по принципу полного производственного цикла от добычи до отгрузки продукции. Ключевыми промышленными активами в Сахалинской области являются Солнцевский угольный разрез в Углегорском районе и Угольный морской порт Шахтерск, на который распространяется режим Свободного порта.

Обладает утвержденными государственным балансом запасами более 300 млн тонн угля на Сахалине, а также разведанными объемами более 100 млн тонн в Магаданской области. По итогам 2020 года добыла 11 млн тонн угля.