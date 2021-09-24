Эксперт: механизмы развития радиоэлектронной отрасли помогут Сибири создать технопарки

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Новый механизм поддержки промышленных технопарков на базе предприятий радиоэлектронной отрасли в виде прямых субсидий, который начнет работать в России с 2022 года, поможет Сибирскому федеральному округу в создании новых парков, основная часть которых в настоящее время расположена в центральной части страны. Такое мнение высказал ТАСС на форуме InPark в Новосибирске директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Ранее глава министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал, что в России создано 367 промышленных индустриальных парков, большая часть из которых расположена в центральной части страны. В Сибирском федеральном округе находятся всего 22 парка, дисбаланс планируется ликвидировать за счет новых экономических механизмов от правительства РФ.

"Министерство запускает абсолютно уникальный механизм создания на базе предприятий, которые занимаются радиоэлектроникой, промышленных технопарков, где планируется прямая субсидия до 900 млн рублей. Надеюсь, что сообщество это поддержит. Это коснется и Сибири в том числе, поможет в создании новых технопарков. Например, Томска это может коснуться", - сказал он.

Шпиленко добавил, что механизм будет распространен не на все субъекты РФ, а только на те, где в стратегии пространственного развития предусмотрено развитие радиоэлектроники. Также воспользоваться мерой смогут те субъекты, где доминируют предприятия радиоэлектронной отрасли.

X Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 проходит в Новосибирске 22-24 сентября. Его участники подведут предварительные итоги и дадут оценку текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах развития промышленной инфраструктуры, обсудят меры государственной поддержки. ТАСС является информационным партнером форума.