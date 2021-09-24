"Известия": правительство планирует передать в ведение ПФР назначение 17 мер поддержки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект Министерство труда и социальной защиты РФ, предлагающий передать назначение 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда Пенсионному фонду России (ПФР). Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Алексея Скляра и источники, близкие к кабмину.

По данным газеты, речь идет о четырех группах мер поддержки, которые затрагивают 2,083 млн граждан. В первую группу входят пособия гражданам с детьми, но не подлежащим обязательному соцстрахованию, пособиях по беременности и по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты женам военнослужащих, которые проходят службу по призыву, а также единовременные выплаты при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью и другие. Ко второй категории относятся компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. Третья группа - денежные компенсации и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Также в меры соцподдержки войдут денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным.

Как пишет газета, документ будет внесен в Госдуму в бюджетном пакете на следующей неделе.

Скляр считает, что "передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях и беззаявительное назначение таких мер поддержки", пишет газета.

28 апреля пресс-служба Минтруда сообщала, что министерство разработало законопроект, согласно которому ПФР с 2022 года будет наделен дополнительными полномочиями в рамках "социального казначейства". В частности, предлагается через ПФР назначать единовременное пособие при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и компенсацию страховой премии инвалидам по договору ОСАГО.

"Передача этих полномочий в ПФР позволит синхронизировать предоставление гражданам пенсий и других соцвыплат, избежать обращения граждан в различные инстанции, исключить временные и материальные затраты для них", - объяснили в министерстве.

Кроме того, поскольку ПФР является оператором Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), передача ПФР полномочий по предоставлению соответствующих мер соцподдержки позволит упростить саму процедуру обращения за такими мерами, а также обеспечит оперативное информирование граждан о полагающихся им мерах поддержки.