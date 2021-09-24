В Конгрессе США одобрили инициативу о новых санкциях против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Законодательная инициатива о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2" была принята в четверг Палатой представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Трансляцию ведет телеканал C-SPAN .

Включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета законодатели поддержали единогласно ранее на этой неделе. В четверг по итогам голосования нижняя палата утвердила сам проект бюджета.

Автором поправки является республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, "ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию" газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.

Кроме этого, в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием "финансовых выгод, которые Россия" якобы получит благодаря запуску газопровода, а также анализом связанных с завершением строительства "Северного потока - 2" "рисков безопасности" для Украины, европейских союзников и НАТО.

Одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись главе государства. Весь этот процесс обычно длится до осени - начала зимы.

О "Северном потоке - 2"

США и Германия 21 июля достигли соглашения по "Северному потоку - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе и агрессии в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено и полностью завершилось утром 10 сентября 2021 года. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.