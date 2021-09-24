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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета почти на $780 млрд

Инициативу поддержали 316 законодателей, 113 высказались против

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $778 млрд. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Инициативу поддержали 316 законодателей, 113 высказались против. В бюджет включены ряд поправок, касающихся России. Администрация президента США Джо Байдена весной запрашивала у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $753 млрд. В ходе консультаций эта сумма была увеличена. Объем оборонного бюджета на текущий финансовый год составляет около $740 млрд.

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США
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