Вьетнам и США учредили компанию для строительства терминала по приему сжиженного газа

ХАНОЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Вьетнам и США создали совместную компанию для строительства терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в южной вьетнамской провинции Биньтхуан. Подписание учредительных документов прошло в четверг в Нью-Йорке в присутствии президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, который принимает участие в работе 76-й сессии Генассамблеи ООН, сообщила газета "Зан чи".

В соответствии с заключенным соглашением, вьетнамская госкомпания PVGas и американская корпорация AES образовали совместную компанию Son My LNG port warehouse limited company, которая займется строительством и последующей эксплуатацией портового терминала по приему СПГ в провинции Биньтхуан. Расходы на реализацию этого проекта оцениваются в $1,31 млрд, начало строительных работ запланировано на ноябрь текущего года.

Договоренность о сотрудничестве между PVGas и AES в строительстве терминала по приему СПГ стала частью пакета соглашений в сфере энергетики стоимостью почти $6 млрд, заключенных Вьетнамом и США в ходе прошедшего в октябре 2020 года в Ханое Индо-Тихоокеанского делового форума.