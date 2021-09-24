СМИ: город-курорт Санья в ходе Праздника Середины осени принял почти 120 тыс. туристов

САНЬЯ /Китай/, 24 сентября. /ТАСС/. Город Санья в южной китайской провинции Хайнань за три дня выходных по случаю Праздника Середины осени (Чжунцюцзе) принял более 119,3 тыс. туристов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Праздник Середины осени является одним из четырех главных праздников в Китае, отмечаемых по лунному календарю. Его празднуют в 15-й день восьмого лунного месяца. В этом году он пришелся на 21 сентября, нерабочими днями были объявлены 19-21 сентября.

По данным "Хайнань жибао", средняя заполняемость отелей в городе Санья в течение трех дней превысила 46%. Наибольшей популярностью среди туристов пользовались гостиницы бухты Ялунвань.

За три дня международный аэропорт города Феникс обслужил 870 входящих и исходящих рейсов. Также уточняется, что свыше 50 тыс. человек прибыли в Санья по железной дороге.

Как ранее сообщило Министерство культуры и туризма КНР, за три дня каникул жители Китая совершили свыше 88,1 млн поездок по стране с туристическими целями. Доходы от туризма за указанный период составили 37,1 млрд юаней (около $5,7 млрд) - 78,6% от их объема в 2019 году.

Праздник Середины осени - это особенный день не только для жителей материкового Китая, но и административных районов Гонконг (Сянган), Макао (Аомэнь), жителей Тайваня, а также многочисленных хуацяо - китайцев, проживающих за рубежом. Неотъемлемыми атрибутами праздника являются лунные пряники ("юэбины"), которые к этому дню в Китае изготовляют в огромных количествах и в самых разнообразных вариантах. Чжунцюцзе считается в Китае семейным праздником, когда каждый китаец должен посетить родные места, повидаться с родственниками для того, чтобы отведать с ними лунных пряников и полюбоваться полной Луной.