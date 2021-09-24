Уровень безработицы в Ингушетии за год снизился с 24% до 15,1%

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии, год назад составлявший 24%, снизился до 15,1% благодаря в том числе реализации в регионе ряда крупных инвестпроектов, сообщил в интервью ТАСС глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"На данный момент у нас есть тенденция к снижению безработицы, сейчас уровень регистрируемой [безработицы] составляет 15,1%, а в аналогичном периоде 2020 года было 24%, количество зарегистрированных безработных - 39 039 человек. Если год назад у нас было 64 вакансии, то сейчас 2,5 вакансии на 1 тыс. мест", - сказал Калиматов.

По его словам, в период пандемии в республику пришли несколько инвесторов, благодаря которым удалось запустить производства и создать новые рабочие места.

"Мы швейную фабрику продали за 281 млн рублей турецкой компании, они еще вложили 300 млн. Сегодня там требуется 1400-1500 человек, работает 220-230 человек. Контракты начали заключать на поставку, оказалось, что не хватает рабочих. Также запущено предприятие по производству обуви "Фелидже Пэллэ", где необходимо более 500 рабочих. Заработала птицефабрика "Южная", там у нас 400 человек нужно. Было заложено 79 тыс. яиц, и уже в этом году мы 5 тыс. т получим, в следующем уже будет 10 тыс. т мяса индейки", - рассказал Калиматов.

Он также добавил, что до конца года в регионе планируется открытие еще пяти-шести магазинов сети "Магнит", сейчас в Ингушетии работают 12 магазинов сети. "В целом программа предполагает открытие в республике до 70 магазинов в течение двух-трех лет. Также мы намерены построить большой трехэтажный торговый комплекс "Магнит". Недавно мы открыли первый в республике автосалон "Магас-Лада". Поэтому работы хватит на всех", - отметил глава республики.