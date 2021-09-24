Аэропорт Магас может получить статус международного до конца года

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Магас в Ингушетии может получить статус международного до конца 2021 года, сообщил в интервью ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Все требования по приданию международного статуса аэропорту Магас имени Суламбека Осканова мы выполнили. Я знаю, что распоряжение председателя правительства уже подписано. Думаю, что до конца года эта работа будет завершена и наш аэропорт станет международным", - сказал Калиматов.

По его словам, среди первых международных направлений, которые откроются из аэропорта Магас, запланированы рейсы в Турцию - в них заинтересованы в том числе работающие в регионе турецкие компании. "Также обязательно будем строить [международный] терминал, но это уже работа бизнеса", - добавил глава региона.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входит аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.