Экспорт московской продукции машиностроения вырос почти в полтора раза в I полугодии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Столичный экспорт продукции машиностроения вырос почти в полтора раза в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг $4,59 млрд, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года и почти на 15% превышает показатель за тот же период 2019 года. Прежде всего это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также в Северной Африке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Основными покупателями в первом полугодии 2021 года стали Китай ($483,17 млн), Казахстан ($480,84 млн), Белоруссия ($433,60 млн), Германия ($240,89 млн) и Гонконг ($164,43 млн).

"Наибольшая доля в экспорте товаров машиностроения приходится на механическое оборудование и технику, компьютеры - этих товаров в первом полугодии 2021 года Москва экспортировала на сумму $1,11 млрд, увеличив объем поставок на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В эту категорию, например, входят фильтровальное оборудование и жидкостные насосы, поставки этих товаров за рубеж выросли относительно прошлого года на 79,2% и 35% соответственно", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.