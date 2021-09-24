Новгородская область рассчитывает получить кредиты на стройку нового района и кампусов

ТАСС, 24 сентября. Власти Новгородской области готовят проекты для получения инфраструктурных кредитов для строительства нового района рядом с Великим Новгородом и университетских кампусов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава региона Андрей Никитин.

"Один из проектов комплексного развития территории - новый жилой район, который можно и нужно построить рядом с Великим Новгородом. Мы готовим документы [по подведению] сетей, это взаимные обязательства с застройщиками: наши - сети, дороги, их - социальные объекты и дома", - сказал он.

По словам губернатора, регион также планирует подавать заявку на получение инфраструктурных кредитов для строительства кампусов. "Университет у нас - точка инвестпривлекательности. <…> Чтобы получить кредит, нужно доказать, что кампусы являются для нашего региона инфраструктурой развития. Потребуется серьезное обоснование в правительстве, федеральном министерстве финансов", - отметил Никитин, добавив, что регион также будет запрашивать кредиты на кампусы для колледжей.

Кроме того, Новгородская область планирует претендовать на кредиты для развития общественного транспорта и подведения инфраструктуры к создаваемым на территории региона инвестпроектам. "Думаю, что первые проекты мы подадим в ноябре-декабре", - рассказал Никитин.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.