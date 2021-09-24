Кабмин направит еще 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю 400 млн рублей на ликвидацию последствий паводков. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"Забайкальский край получит очередной транш из резервного фонда на ликвидацию последствий паводков, произошедших прошлым летом, - говорится в сообщении. - Размер транша составит 401 млн рублей. Деньги пойдут на создание временных дамб, каналов для отвода воды, проведение берегоукрепительных работ. Общая протяженность защитных сооружений превысит 58 км".

Отмечается, что средства позволят компенсировать затраты региона на проведение важных аварийно-восстановительных мероприятий.

Летом неблагоприятная паводковая обстановка сложилась в Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской области и в Хабаровском крае. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований.