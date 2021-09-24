Документы на создание научной долины в Новгородской области передали в кабмин

ТАСС, 24 сентября. Документы по проекту создания инновационного научно-технологического центра (научная долина) "Интеллектуальная электроника — Валдай" в Новгородской области передали в правительство, сообщил ТАСС глава региона Андрей Никитин в пятницу.

"Есть поручение президента России о создании инновационной долины в Великом Новгороде. Это будет, кстати, всего шестая инновационная долина в стране. Документы после согласования со всеми министерствами отданы правительству", - сказал Никитин.

По его словам, для создания инфраструктуры на территории научной долины регион рассматривает возможность получения инфраструктурного кредита.

Идея создания в регионе инновационного научно-технологического центра в формате технологической долины была высказана в 2020 году на встрече общественности с президентом России Владимиром Путиным в Череповце. Одна из участниц встречи рассказала главе государства об опыте взаимодействия местного университета с ключевыми предприятиями радиоэлектронной промышленности и попросила его поддержать инициативу создания долины. Путин назвал проект "делом хорошим, перспективным и нужным".

Основными компетенциями для будущего инновационного центра станут высокие технологии в сфере медицины и радиоэлектроники. Площадки будут находиться в Великом Новгороде и Валдае. В областном центре задействовуют бизнес-инкубатор, строящуюся научно-техническую школу — уникальную для региона и страны образовательную площадку по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий, а также местный госуниверситет (НовГУ). Площадка на территории Валдая запланирована под развитие компетенции, связанной с медицинскими разработками.