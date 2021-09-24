"Ъ": Росатом готов выделить "персональный" ледокол для Баимского проекта на Чукотке

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Росатом может выделить "персональный" ледокол для обеспечения работы Баимского горно-обогатительного комбината. Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в госкорпорации.

"Росатом рассматривает возможность предоставить атомный ледокол "Чукотка", сдача которого планируется на 2026 год, для ледовой проводки грузов с Баимского медно-золотого проекта казахстанской KAZ Minerals на Чукотке. В компании уточняют, что обсуждается сервис одного окна, который бы включал поставку электроэнергии от плавучих атомных блоков, строительство и эксплуатацию буксиров и балкеров высокого ледового класса, а также "персонального ледокола", - пишет газета.

Как пояснил изданию заместитель директора дирекции Северного морского пути Максим Кулинко, от исхода переговоров по ледокольной проводке зависит в том числе ледовый класс балкеров, строительство и эксплуатацию которых Росатом также обсуждает с KAZ Minerals. Речь идет о судах дедвейтом 40 тыс. тонн, и рассматривается как возможность их постройки с самым высоким ледовым классом Arc7, так и с более низкими Arc6 или Arc5.

"Если мы договоримся по персональному ледоколу, то можно понижать ледовый класс [балкеров] и организовать ледокольно-транспортную систему таким образом, что ледокол будет проводить эти балкеры во льдах, а по чистой воде они уже сами смогут проходить, - приводит "Коммерсантъ" слова Кулинко. - Если они [KAZ Minerals] хотят обеспечить круглогодичный вывоз своей продукции, без персонального ледокола это не получится".

По словам Кулинко, достичь конкретных договоренностей по флоту балкеров пока не удалось из-за повышения цен на металл. По его информации, KAZ Minerals готова заключить с Росатомом контракт о комплексном сервисе - с ледоколом, тремя балкерами и двумя портовыми буксирами, - если удастся уложиться в приемлемую для компании ставку за тонну перевозки груза.

KAZ Minerals планирует запустить Баимский ГОК на базе месторождения Песчанка на Чукотке в 2027 году. Ресурсы месторождения - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Частные инвестиции оцениваются в 519 млрд рублей. Для энергоснабжения ГОКа Атомфлот (предприятие Росатома) поставит четыре модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) с установленной мощностью не менее 106 МВт каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу 2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года. Общий объем инвестиций в проект по энергоснабжению составит свыше 150 млрд рублей.