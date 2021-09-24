PGNiG не будет иметь права вето при сертификации "Северного потока - 2" в Германии

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Польская нефтегазовая компания PGNiG, которую в Германии привлекли к процессу сертификации "Северного потока - 2", сможет привести свои аргументы в ходе процедуры, но права вето на решения у нее не будет. Об этом заявил в пятницу в ответ на запрос ТАСС представитель немецкого регулятора - Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur).

"Федеральное сетевое агентство дало положительный ответ на заявки компаний PGNiG SA и PST GmbH на привлечение к процессу сертификации ["Северного потока - 2"]. Привлеченные стороны могут участвовать в административном процессе, в особенности, они имеют право на изложение своей точки зрения", - сообщил представитель ведомства Фите Вульф.

"Привлеченные [к процессу] стороны не имеют права вето", - добавил он.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требуется предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Польская сторона утверждает, что "Северный поток - 2" не соответствует формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.