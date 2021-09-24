Эксперты отметили соответствие градостроительным трендам города-спутника Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября. /ТАСС/. Идея строительства нового города-спутника Владивостока на 300 тыс. жителей удачно ложится в современные градостроительные тренды на расширение городских агломераций и комплексную застройку, считают опрошенные ТАСС российские эксперты и ученые в области городской экономики. При этом, по их мнению, участие государственных структур в проекте может нести как риски, так и выгоды.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" подписали соглашение о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока с населением 300 тыс. человек. Проект планируется реализовать на земельном участке, расположенном в Надеждинском районе.

"Подобные проекты комплексного развития вполне соответствуют современным градостроительным трендам, и мы знаем, что в 2020 году были даже приняты поправки в Градостроительный кодекс, ряд других законов, которые дали старт возможности именно комплексного развития территорий на новых принципах", - сказал в беседе с ТАСС руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

По его словам, во Владивостоке значительным ограничением являются не только природные условия, включая рельеф и неблагоприятное погодное положение, но и наличие достаточно больших участков территории, отчужденных от полноценной городской жизни - земель Минобороны и производственно-складских территорий. Они, отметил эксперт, разрывают то, что в архитектуре принято считать городской тканью, и не дают в полной мере развивать те новации, которые связаны с новыми принципами городского развития.

"В то же время, мне кажется, есть определенный тренд как раз на попытку следования этим самым новациям. Мы понимаем, что после прихода газа и перехода на новое топливо ТЭЦ-2 все-таки развитие городского пространства стало происходить в более благоприятных природных условиях, мы понимаем, что появилась новая связанность территорий после строительства трех мостов (имеются ввиду мосты на остров Русский, мост Золотой и низководный мост во Владивостоке - прим. ТАСС). Мы понимаем, что новые локальные точечные объекты, в том числе <...> инициированные не только государством, но и бизнесом, имею в виду и набережную Цесаревича, и Нагорный парк, становятся новыми локациями общественных пространств", - сказал Климанов.

Урбанизация сверху

Комплексное строительство городов в экономически перспективных зонах отражает тенденцию к урбанизации и концентрации населения в развивающихся районах, считает генеральный директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов.

"Создание нового города само по себе должно подкрепляться соответствующими условиями. Мировой опыт показывает, что города на пустом месте не возникают. Хотя в случае именно агломерации многое будет зависеть от того, как определены границы, будет ли это настоящий новый город или только район Владивостока. Данный конкретный проект может иметь перспективы. Главное понять, кто сюда приедет, откуда будут эти люди, и как это скажется на тех территориях, не произойдет ли там "обезлюдение", - сказал эксперт.

Он добавил, что не менее важно продумать, чем будут заниматься жители. В случае со спутником Владивостока рядом есть территория опережающего развития с резидентами, то есть уже присутствует некоторая потребность в рабочей силе. "Но надо проверить этот баланс, достаточно ли будет для них работы на месте, а может они будут ездить во Владивосток и Артем. И тогда нужно предусмотреть транспорт", - заявил Пузанов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в расположенной рядом ТОР "Надеждинская" уже реализуется 71 инвестиционный проект. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, до 2030 года в Приморском крае появился более 100 тыс. новых рабочих мест, из которых треть уже создали.

Концентрация ресурсов

Участие институтов развития Дальнего Востока в этом проекте, при сохранении некоторых рисков, все же имеет хороший потенциал ускорения его реализации, уверен Пузанов.

"Это возможность концентрации ресурсов различных институтов развития, которые обычно распределены. Конечно, как и всегда в таких случаях, когда над задачей работают несколько исполнителей, есть риски несогласованности. Но при грамотном управлении организацией проекта можно получить синергетический эффект от сложения различных мер поддержки", - добавил Пузанов.

Такие процессы, а именно - масштабное жилищное строительство и расширение города, именно во Владивостоке могут проходить и без вмешательства государственных институтов, считает Владимир Климанов. И некоторые девелоперские проекты в регионе уже реализуются.

"Другой вопрос, насколько активно должно быть здесь государственное участие, поскольку, все-таки, если мы рассматриваем Дальний Восток в целом, то во Владивостокской агломерации такие процессы могут иметь место и без активного государственного участия, по крайней мере, в случае, если государство, скорее, будет создавать течение, а не создавать стимулы. Существующие стимулы в виде того же статуса свободного порта Владивосток, наличии ТОР в ближайших пригородах, возможности использования других инструментов стимулирования - они уже позволяют развиваться экономике города в тех направлениях, которые уже заданы", - сказал глава Центра региональной политики РАНХиГС.