Макей: санкции против белорусского калия могут привести к росту цен на продовольствие

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Санкционная политика в отношении белорусского калийного сектора может привести к снижению урожайности и росту цен на продовольствие в мире. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на саммите ООН по продовольственным системам, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства в пятницу.

"Бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, - заявил министр. - Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20% рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве".

По словам Макея, дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо "приведет к росту цен на них и, как следствие, к росту цен на продукты". "Недопущение белорусских калийных удобрений на европейский рынок также негативно повлияет на сельскохозяйственный сектор экономики самого ЕС", - сказал Макей.

Он подчеркнул, что в условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире. "В духе Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности Беларусь призывает отказаться от применения санкций, которые не только противоречат международным обязательствам, в том числе в рамках выполнения Повестки дня - 2030, но и идут вразрез с положениями Устава ООН и резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по односторонним принудительным мерам", - отметил министр. По его словам, на фоне того факта, что почти два миллиарда человек в мире недоедают, "недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа".

Макей подчеркнул, что Белоруссия, которая экспортирует сельскохозяйственную продукцию и продукты питания в более чем 100 стран мира, всегда вносила существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. В самой Белоруссии, отметил министр, национальная продовольственная безопасность обеспечивается в полной мере, согласно рейтингу глобальной продовольственной безопасности, страна занимает 23-е место в мире.