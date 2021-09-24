Кабмин упростил доступ к господдержке для участников международных выставок и ярмарок

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство утвердило изменения, необходимые для упрощения с 2022 года доступа экспортерам к получению федеральных субсидий. С помощью такой поддержки они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"Теперь большинство документов предприниматели смогут подавать не в бумажном, а в электронном виде с помощью информационной системы "одно окно", - говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что такая комплексная цифровая платформа была запущена в конце прошлого года специально для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к госуслугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Уже сейчас с ее помощью экспортеры могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, подтверждающий, что товар произведен в соответствии с российским законодательством.

Отечественные коммерческие организации и индивидуальные предприниматели получают субсидии на участие в международных выставках и ярмарках с нынешнего года. С помощью господдержки представители бизнеса могут покрыть часть расходов на аренду выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, а также на оплату регистрационных сборов.

Размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого и среднего бизнеса составляет 700 тыс. рублей, крупного бизнеса - 2 млн рублей. В течение года можно получить субсидии на возмещение затрат по трем мероприятиям. Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный центр.