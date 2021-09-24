На стенде Подмосковья на агровыставке "Золотая осень" планируют подписать 14 соглашений

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют подписать 14 соглашений на сумму свыше 13 млрд рублей на стенде Московской области на агровыставке "Золотая осень-2021". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В ходе аграрного форума страны на стенде Московской области запланировано подписание 14 соглашений о сотрудничестве с предприятиями агропромышленного комплекса, в том числе в реализации инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит более 13,1 млрд рублей с планируемым созданием свыше 1 тыс. новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Соглашения предусматривают развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, реализацию инвестиционных и инновационных проектов на территории Московской области.

"Также в планах соглашение о сотрудничестве в рамках внедрения цифровой платформы для продажи фермерской продукции. Кроме того, будет подписано соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом космических исследований Российской академии наук в рамках развития технологий и ведения работы в области развития технологий спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель Московской области", - отметил Воскресенский.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2021" состоится 5 - 8 октября в парке "Патриот". На выставке будут представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.