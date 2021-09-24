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Инфраструктурный кредит на 3,7 млрд рублей направят на развитие микрорайона Хабаровска

Там планируют построить инженерные и дорожные сети, а также детский сад

ХАБАРОВСК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят инфраструктурный кредит в размере 3,7 млрд рублей на развитие микрорайона Ореховая сопка в Хабаровске. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Ореховая сопка - микрорайон в северной части Хабаровска, площадки которого распределены между крупными застройщиками. Там возвели новое жилье и планируют строить еще.

"На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, Хабаровскому краю одобрен инфраструктурный бюджетный кредит. <...> Мы заявились на 3,7 млрд рублей для комплексной застройки микрорайона Ореховая сопка в Хабаровске", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что деньги вложат в строительство инженерных и дорожных сетей. Также на них построят детский сад на 320 мест. Общая площадь новой застройки обеспечит ввод 660 тыс. кв. м жилья, появится около 1,5 тыс. новых рабочих мест.

Заявки от регионов на инфраструктурные кредиты рассматриваются на конкурсной основе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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