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Банк России аннулировал банковскую лицензию у НКО "Финчер"

По величине активов организация занимала на 1 сентября 2021 года 350-е место в банковской системе страны
© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России приказом от 24 сентября 2021 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Финчер", говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ, в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

По величине активов НКО занимала на 1 сентября 2021 года 350-е место в банковской системе РФ. НКО "Финчер" не является участником системы страхования вкладов.

"Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - указал регулятор.

В НКО "Финчер" будет назначена ликвидационная комиссия.

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