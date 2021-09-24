Yandex.Cloud планирует инвестировать в развитие платформы в Германии $30 млн

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Подразделение "Яндекса" Yandex.Cloud до конца 2022 года планирует инвестировать в развитие платформы в Германии $30 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Yandex.Cloud.

"Yandex.Cloud анонсирует создание нового региона облачной платформы в Европе. По плану развития, до конца 2022 года необходимая для оказания услуг инфраструктура начнет работать на базе трех независимых площадок, расположенных в Германии.<…> Yandex.Cloud планирует вложить в развитие европейского региона более $30 млн на первом этапе. Основные затраты первого этапа - оборудование и аренда дата-центров. Уже начата подготовительная работа по созданию представительства и формированию команды Yandex.Cloud в Германии", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, стратегия проекта предусматривает, что для работы в Европе Yandex.Cloud будет использовать площадки коммерческого оператора дата-центров, соответствующего немецким, общеевропейским и мировым стандартам надежности и безопасности. При этом в дата-центрах партнера будет установлено оборудование, разработанное и произведенное под контролем инженеров "Яндекса", такое же как в собственных дата-центрах компании в России.

"Несколько десятков наших российских и международных клиентов подтвердили, что заинтересованы использовать сервисы Yandex.Cloud для развития своего бизнеса на европейских рынках. Также платформу используют зарубежные компании, при этом их количество растет вместе с объемами потребления ими сервисов платформы. Новых клиентов в Европе мы планируем привлекать за счет технологичности наших сервисов и доступных цен", - прокомментировал руководитель платформы Yandex.Cloud Алексей Башкеев.

Добавляется, что российский и европейский регионы будут связаны таким образом, чтобы обеспечить отказоустойчивость и независимость. При этом клиенты Yandex.Cloud смогут одновременно использовать обе локации. Защита данных, расположенных на серверах в европейской юрисдикции, будет регулироваться местными законодательными и нормативными актами.