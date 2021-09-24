Эксперт: резкой волатильности цен на основные сельхозтовары в 2021 году не ожидается

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) не ожидает резкой волатильности цен на ключевые сельскохозяйственные товары в текущем сельскохозяйственном году, в том числе благодаря регулированию со стороны государства. Об этом заявил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько в ходе XIII отраслевой бизнес-конференции "Агроинвестора" Russian Crop Production - 2021/22.

"Хотя все любят говорить о дикой волатильности, тем не менее, я взял бы на себя смелость сказать, что такой дикой волатильности мы, возможно, на внутреннем российском рынке не увидим", - сказал Рылько.

По словам эксперта, действующая в России регуляторная модель аграрных рынков, скорее всего, с небольшими отступлениями "будет нас сопровождать до конца этого года". Благодаря ей, цены на ключевые сельхозтовары, выйдя практически на рекордный или близкий к рекордному уровень, попали в некий коридор. "Коридор остается достаточно широким, тем не менее, он уже виден. И здесь тоже до конца сезона мы таких супербольших неожиданностей не увидим", - подчеркнул Рылько.

Он напомнил, что в прошлом году цены на ключевые сельхозтовары вышли на рекордные уровни в ноябре-декабре, а в этом году такая тенденция наблюдается уже сейчас. В течение полугода цены на свинину находятся на рекордно высоких уровнях. Несколько недель назад цены на мясо птицы также вышли на рекордно высокие уровни, отметил эксперт. По его словам, ситуация на рынке птицеводства "тяжелая", при этом дело не только в стоимости кормов, которая "действительно очень высока", но и во внутренних проблемах отрасли.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 14 по 20 сентября 2021 года составила 0,1% (с начала года потребительские цены выросли на 4,9%). За недельный период увеличились цены на говядину - на 0,7%, свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,5%, стерилизованное молоко, гречневую крупу, вермишель - на 0,4%. Куриное мясо подорожало на 1,3%, сахарный песок - на 0,3%, куриные яйца - на 2,1. Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,3%.