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Премьер Украины обвинил Россию в росте цен на газ

Денис Шмыгаль утверждает, что происходящее с ценами на европейских биржах - это "энергетическая война, которую "Газпром" развязал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока - 2"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL
Описание
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© EPA-EFE/JOHANNA GERON/POOL

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что к росту цен на газ привела "энергетическая война", которую якобы развязал "Газпром" для введения в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2". С таким утверждением он выступил в пятницу в украинском парламенте.

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"То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, - это энергетическая война, которую "Газпром" развязал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока - 2". Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы", - заявил Шмыгаль.

В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону.

На прошлой неделе группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. Еврокомиссия подтвердила получение этого послания. В то же время Еврокомиссия признала, что рекордный скачок цен на газ в сентябре на спотовых площадках в странах ЕС выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров газа стал результатом совпадения ряда объективных факторов.

В Киеве неоднократно заявляли, что реализация проекта "Северный поток - 2" якобы несет угрозу энергетической безопасности Украины. Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

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УкраинаРоссияШмыгаль, Денис Анатольевич
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