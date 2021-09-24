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Red Wings впервые будет летать из Минвод в Нижнекамск с 28 сентября

Рейсы станут регулярными

ПЯТИГОРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Red Wings с 28 сентября начнет летать из Минеральных Вод в Нижнекамск. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аэропорта Минвод.

"Мы открываем прямое авиасообщение с Нижнекамском. Первый рейс Минеральные Воды - Нижнекамск будет выполнен 28 сентября авиакомпанией Red Wings", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут носить регулярный характер и выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам. Длительность полета составит 2,5 часа.

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. Общий пассажиропоток в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.

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