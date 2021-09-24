На мосты и путепроводы в РФ в ближайшие 3 года планируют направить более 287 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. В течение трех лет кабмин выделит 287,8 млрд рублей на строительство и ремонт мостов и путепроводов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В ближайшие три года на реконструкцию аварийных мостов и строительство путепроводов на дорогах регионального и местного значения из федерального бюджета направят 287,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в стране функционирует 64 тыс. мостов и путепроводов, из них около 7% находятся в аварийном состоянии. По предварительным оценкам, для приведения этих объектов в нормативное состояние потребуется 500 млрд рублей.

"Старение конструкций, недостаточное внимание к содержанию сооружений, превышение допустимых нагрузок - основные факторы, влияющие на снижение надежности и долговечности мостов. При этом капитальный ремонт или реконструкция искусственного сооружения требует значительных финансовых средств, которых в бюджетах субъектов недостаточно. Именно поэтому было принято решение о создании отдельной программы по восстановлению таких объектов", - цитирует Хуснуллина пресс-служба.