Москва может вновь выйти на рынок заимствований в 2022 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в следующем году снова выйти на рыноквзаимствований, несмотря на финансово успешный текущий год. Об этом в эфире РБК сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы готовим бюджет на следующий год и видим, что нам по-прежнему необходимо будет выходить на рынок заимствований, несмотря на довольно успешный в финансовом плане текущий год. При размещении долга мы будем отдавать приоритет все же зеленому финансированию", - сказал Ефимов.

По его словам, популярность облигаций как финансовых инструментов не снизится. На сегодняшний момент и в ближайшие годы экологическая повестка будет приоритетом, поэтому все эти проекты будут реализованы, несмотря на любые потрясения и кризис.

Заммэра также отметил, что для привлечения внимания к облигациям правительство планирует провести соответствующую информационную кампанию. Москва является надежным эмитентом - ни разу в ее истории не было сбоев по обслуживанию государственного долга.

"Коллеги из других регионов обращались к нам за обсуждением практики и обменом опыта (по "зеленым" облигациям - прим. ТАСС). Если говорить про экономический смысл, то он есть даже сейчас, когда у нас нет отдельного и специального регулирования, которое стимулирует инвесторов приобретать именно "зеленые" бумаги. <…> С нашей точки зрения, нужно [дополнительное государственное стимулирование], этот вопрос сейчас активно обсуждается на уровне Министерства экономического развития России. Мы входим в рабочую группу по подготовке подобных инициатив и думаем, что в этом году они будут формализованы", - добавил Ефимов.

Средства, полученные от размещения "зеленых" облигаций Москвы, направляются только на те проекты, которые помогут улучшить экологию города, снизив выбросы загрязняющих веществ и парникового газа. Город закупит 400 электробусов, построит 18 новых станций и 43,8 км Большой кольцевой линии метро, а также реконструирует три станции и 4 км линий Московского метрополитена. Ранее заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева сообщила, что все электробусы, купленные за средства от реализации "зеленых" облигаций, будут специальным образом брендированы.