МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор обнаружил вирусы во фруктах и помидорах из Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

23 сентября Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции.

"Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что по итогам мониторинга при ввозе растительной продукции в Россию Россельхознадзор обнаружил 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов в 2021 году.