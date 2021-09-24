Saint Laurent и Brioni отказались от использования натурального меха

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Марки Saint Laurent и Brioni приняли решение более не использовать натуральный мех при производстве своей продукции. Об этом сообщило в пятницу AFP.

Оно отмечает, что Saint Laurent и Brioni были двумя последними марками компании Kering, которые еще прибегали к использованию натурального меха. Ранее от этого отказались принадлежащие этой корпорации Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

В заявлении на сайте Kering указывается, что "ни один из домов [моды] группы не будет использовать мех, начиная с осенней коллекций 2022 года".

Дома моды на протяжении многих лет подвергаются критике со стороны различных ассоциаций защиты животных, которые протестуют против использования натурального меха при производстве одежды, а также условий разведения пушных животных и способа их забоя. Особо радикальные действия предпринимает в этой связи ассоциация PETA ("Люди за этичное отношение к животным"), ее представители срывают показы мод, обливают краской манекенщиц, демонстрирующих шубы, разрезают меховые изделия ножницами. В ходе многочисленных манифестаций на улицах Парижа активисты организации неоднократно обливали себя суррогатом крови, изображая замученных и искалеченных животных.

Многие известные дома моды, в частности Chanel, еще несколько лет назад отказались от выпуска меховых изделий.